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تنبيه مهم للطلاب.. 5 خطوات لإثبات الحضور على «منصة مدرستي»

تنبيه مهم للطلاب.. 5 خطوات لإثبات الحضور على «منصة مدرستي»
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تواصل – فريق التحرير: 

عقب إعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن المدارس ستحاسب الطلاب على الحضور عبر منصة مدرستي بداية من الأسبوع المقبل، يحرص جميع المشمولين بالحضور على المنصة بمعرفة الآلية الصحيحة لإثبات الحضور على المنصة تجنبًا لرصد أي غياب أو تأخيرات.

وفي خمس خطوات محددة تستطيع التأكد من إثبات الحضور، وذلك عن طريق الدخول إلى المنصة أولًا ثم الضغط من القائمة الرئيسية الجانبية، والضغط على جدولي ثم الضغط على اسم الدرس وأخيرًا الضغط على حضور بجانب الدرس.

وبحسب تصريح وزير التعليم، فإنه بداية من الأسبوع القادم سيبدأ اليوم الدراسي عن بعد كما هو الحال في الدراسة الحضورية، حيث يبدأ بالنشيد الوطني ثم تمارين رياضية، وبعد ذلك الحصة الأولى.

وأشار آل الشيخ إلى أنه ابتداءً من الأحد القادم سيحاسَب الطالب على الحضور، وستتواصل المدرسة أو المرشد الطلابي مع ولي الأمر في حال تأخر الطالب أو غاب؛ لمعرفة السبب وتنبيهه، مهيبا بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال الدراسة عن بعد.

 

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