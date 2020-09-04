الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

المرور: ضبط 2437 مركبة استغلت المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

المرور: ضبط 2437 مركبة استغلت المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
0

 

تواصل – فريق التحرير

ضبطت المديرية العامة للمرور 2437 مركبة مخالفة خلال تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور –عبر تويتر- أن المركبات المخالفة تم ضبطها بمختلف مناطق المملكة، حيث قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف المرور، أن الحملة تأتي ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهاب المرور من الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

مواد ذات صلة

«المرور» يضبط سائق «دينا» انشغل بجواله أثناء القيادة (فيديو)

«المرور» يضبط سائق «دينا» انشغل بجواله أثناء القيادة (فيديو)

فيديو متداول.. موظف “ساهر” يوقف سيارته على الجانب الأيسر للطريق دون علامات تحذيرية

فيديو متداول.. موظف “ساهر” يوقف سيارته على الجانب الأيسر للطريق دون علامات تحذيرية

«المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق العامة.. غرامة 150 ريالاً

«المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق العامة.. غرامة 150 ريالاً

ضبط مركبات دون لوحات مارس أصحابها التفحيط والتجمع في حائل (صور)

ضبط مركبات دون لوحات مارس أصحابها التفحيط والتجمع في حائل (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>