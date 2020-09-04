“النيابة”: 4 أمور هامة تُعد إيذاء للطفل يجب على الأسرة عدم إغفالها

تواصل – فريق التحرير
أوضحت النيابة العامة، أن هناك ٤ أمور هامة تخص الطفل وتُعد إيذاء له، مُشيرة إلى أنه يجب على الأسرة عدم إغفالها ومن بينها أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما ملزم بإلحاق الطفل بالمدرسة.
وأشارت النيابة خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب استكمال تطعيمات الطفل الصحية الواجبة، كما لا يجوز التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم.
كما بينت النيابة أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، ولا يجوز منع الطفل من الدراسة.
السلام عليكم
بالنسبة لطيرق التخصصي يحناج الى معالجة جذرية وسبب المشكة هي ان عدد فتحات
الدوران كثيرة مما يتسبب زحام على طول الطرق وعمل رصيف بعرض 3 متر قبل كل فتحة دوران مما ينتج عنه اختناقات عند نقطة الدوران—— 2يجب ازالة اخر دوار مايسما دورار العويظة في اخر طرق التخصصي بتجاة الشرق حي الرمال
// ماهوء الحل == الحل الغاء فتحات الدوران وعددها 5 فتحات نهائي وتكون عملية دوران للسيارات من تحت كل كبري موجود الطريق وهيا عدد 2 الى 3 على غرار طريق الطايف الرياض تسهل حركة السير وتمنع الازدحام على طول الطريق ,