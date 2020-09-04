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الأكاديمي «الرشيد» يقدم مقترحات مهمة بعد قرار إنشاء “مجمع الملك سلمان للغة العربية”

الأكاديمي «الرشيد» يقدم مقترحات مهمة بعد قرار إنشاء “مجمع الملك سلمان للغة العربية”
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تواصل- فريق التحرير:

عدد الأكاديمي عبد ﷲ بن سليم الرشيد، الأستاذ في الأدب والتقد، فوائد إنشاء #مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية، موضحاً أن المطمَح أن يبدأ هذا المجمع من حيث انتهت المجامع الأخرى.

وأضاف الرشيد في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أن الهدف من إنشاء المجمع هو إعزاز اللغة العربية والمحافظة على هوية البلاد اللغوية، واستصدار قرارات ملزمة بالتعريب في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأبان أن من الأهداف كذلك هو السعي إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والجهات التوظيفية الأخرى لزيادة وظائف التدقيق والمتابعة اللغوية في المؤسسات الحكومية والخاصة، لتُستعاد بذلك أهمية الحفاظ على اللغة في الوعي الجمعي، ولتشجيع المختصين في العربية من الجيل الجديد.

وأشار الرشيد إلى محاربة المجمع فتنة الاستعجام وإلزام مستعملي اللغة في الدعاية والإعلان والترويج واستعمال اللغة العربية الفصيحة وترك العاميات، والسعي لأن يكون المركز جهة تشريعية وتنفيذية في الوقت نفسه -بإشراف الجهات العليا-  فيكون له إحداث العقوبات وسنّ القوانين الخادمة للغة والحامية لها.

وتابع أن من أهداف المجمع كذلك محاربة مظاهر الاستهانة باللغة، وإيجاد العقوبات ومتابعتها، والسعي لاستصدار قرار يلزم غير العربي الراغب في العمل في المملكة، بتجاوز دورات لغوية تحقق له القدر الأدنى من التواصل بلغة البلاد (بعض البلدان تعمل بهذا كهولندا).

ولفت الرشيد إلى أن أهداف المجمع تتحقق من خلال التنسيق مع الجهات المؤثرة في توجيه المجتمع، كوزارات التعليم والإعلام والثقافة والتجارة، وألّا يكون جهد المجمع معزولًا عن المجتمع، ولهذا فالانصراف إلى الخطاب النُّخبيّ وصرف الجهد في مجلات علمية ومؤتمرات متخصصة فقط هو مَظنّة إخفاق.

 

 

 

 

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