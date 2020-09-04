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شرطة الرياض: ضبط أكثر من مليون ريال بحوزة عصابة امتهنت تحويل الأموال بطرق غير نظامية

شرطة الرياض: ضبط أكثر من مليون ريال بحوزة عصابة امتهنت تحويل الأموال بطرق غير نظامية
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تواصل – فريق التحرير: 

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين.

من جهته، صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية.

وكشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة هويات التشكيل العصابي المكون من (9) مقيمين،وهم (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس )

وأضاف “الكريديس”: تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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