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“الجوازات” توضح مميزات خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة ⁧أبشر⁩

“الجوازات” توضح مميزات خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة ⁧أبشر⁩
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تواصل – فريق التحرير

أعاد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع تويتر التذكير بخدمةطلب تقرير مقيم من منصة ⁧أبشر⁩ الإلكترونية التي تفيد أصحاب الأعمال لمعرفة بيانات العمالة ومعلومات الجواز والتأشيرات.

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علماً أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

وكانت قد أوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة ذلك من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب الى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

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