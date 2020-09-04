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بالصور.. إحباط مخطط لتهريب 16 مليون قرص “إمفيتامين مخدر” إلى المملكة

بالصور.. إحباط مخطط لتهريب 16 مليون قرص “إمفيتامين مخدر” إلى المملكة
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تواصل – واس 

صـرّح الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت، – وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة- ، من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار.

وتابع المتحدث: تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن من يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وقد أسفر ذلك – بتوفيق الله – عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها ( 16,343,000) ستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص) .

وأشار إلى أنه تم القبض على مستقبليها ،( متهمين اثنين) ، أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية اليمنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

 

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