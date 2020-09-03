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بريدة.. التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر والمتاجرة في التمور

بريدة.. التشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر والمتاجرة في التمور
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تواصل – فريق الحرير:

عاقبت وزارة التجارة مواطن ومقيم من جنسية باكستانية، بالغرامة والتشهير، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري.

وثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور بأسواق بريدة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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