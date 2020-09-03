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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف إدارية شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وظائف إدارية شاغرة للعمل في مدينة (جدة) للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس والماجستير للعمل في شركة TLD العربية وهو مشروع مع SGS ، وفق التالي:

– مدير سلسة التوريد – Supply Chain Manager

  • بكالوريوس أو ماجستير في الإدارة أو الهندسة
  • خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مناصب إدارية

– مدير مالي – Financial Manager

  • درجة الماجستير في المالية أو المحاسبة
  • خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال مشابه.

– مدير الموارد البشرية – Human Resources Manager

  • بكالوريوس في التخصصات الإدارية ويفضل إدارة الموارد البشرية
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات كمدير موارد بشرية.

الشروط العامة:

  • أن يكون المتقدم  سعودي الجنسية.
  • مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس
  • تعتبر الشهادات المهنية في نفس المجال ميزة إضافية
  • مهارات قيادية وتحفيزية ممتازة
  • القدرة على فهم وقيادة إدارة التغيير

وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا)

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