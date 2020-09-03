وظائف إدارية شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وظائف إدارية شاغرة للعمل في مدينة (جدة) للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس والماجستير للعمل في شركة TLD العربية وهو مشروع مع SGS ، وفق التالي:
– مدير سلسة التوريد – Supply Chain Manager
- بكالوريوس أو ماجستير في الإدارة أو الهندسة
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مناصب إدارية
– مدير مالي – Financial Manager
- درجة الماجستير في المالية أو المحاسبة
- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال مشابه.
– مدير الموارد البشرية – Human Resources Manager
- بكالوريوس في التخصصات الإدارية ويفضل إدارة الموارد البشرية
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات كمدير موارد بشرية.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس
- تعتبر الشهادات المهنية في نفس المجال ميزة إضافية
- مهارات قيادية وتحفيزية ممتازة
- القدرة على فهم وقيادة إدارة التغيير
وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا)