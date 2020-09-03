وظائف إدارية شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وظائف إدارية شاغرة للعمل في مدينة (جدة) للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس والماجستير للعمل في شركة TLD العربية وهو مشروع مع SGS ، وفق التالي:

– مدير سلسة التوريد – Supply Chain Manager

بكالوريوس أو ماجستير في الإدارة أو الهندسة

خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مناصب إدارية

– مدير مالي – Financial Manager

درجة الماجستير في المالية أو المحاسبة

خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال مشابه.

– مدير الموارد البشرية – Human Resources Manager

بكالوريوس في التخصصات الإدارية ويفضل إدارة الموارد البشرية

خبرة لا تقل عن 10 سنوات كمدير موارد بشرية.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس

تعتبر الشهادات المهنية في نفس المجال ميزة إضافية

مهارات قيادية وتحفيزية ممتازة

القدرة على فهم وقيادة إدارة التغيير

وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا)