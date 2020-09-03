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«المسند» يتوقع: تكوّن السحب الممطرة على مرتفعات 5 مناطق

«المسند» يتوقع: تكوّن السحب الممطرة على مرتفعات 5 مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، تكوّن السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة وتمتد حتى أجزاء من منطقتي مكة والمدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)؛ فيما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

 

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