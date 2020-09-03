«التجارة»: إصدار 11 ألف سجل في الصناعات التحويلية خلال العام الجاري.. وهذه المنطقة تتصدر

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كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة عن عدد السجلات الصادرة في قطاع الصناعات التحويلية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس المنصرم.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أوضحت الوزارة أن عدد السجلات الصادرة في هذا القطاع بلغت 11233 سجلا تجاريا، من 96698 سجلا تجاريا في القطاع أصدرته الوزارة.

وأكدت الوزارة أن منطقة الرياض تصدرت قائمة أعلى المناطق، التي تم فيها إصدار سجلات تجارية في الصناعات التحويلية للفترة سالفة الذكر، بواقع 4483 سجلا، تلتها مكة المكرمة بنحو 1825 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بنحو 1440 سجلا ومنطقة القصيم بنحو 727 سجلا.

وتمثلت أعلى الأنشطة في الصناعات التحويلية، في صناعة الأثاث والموبيليا من الخشب، وصناعة الجبس والجص، وصناعة الملابس الرجالية والنسائية على حد سواء.