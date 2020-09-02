مدير «مدارس المجد الأهلية»: إنشاء منصة تعليمية تفاعلية مع الطلاب بعد اعتماد «الدراسة عن بعد»

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت مسيرة التعلم عن بعد بمدارس المجد الأهلية بخطى ثابتة وواثقة، وذلك منذ اللحظات الأولى لاستئناف الدراسة وفقا لقرار وزارة التعليم في ضوء الأوضاع التي الراهنة عقب انتشار فيروس كورونا في المملكة ودول العالم.

وقال المدير العام لشركة دار الشوامخ التعليمية وفروع مدارس المجد الأهلية بندر بن عبدالرحمن السليمان: إن مدارس المجد الأهلية هيأت كل الإمكانات والطاقات البشرية والمكانية والتقنية لتوفير بيئة تعلمية متميزة فائقة الجودة للطلاب والطالبات.

وأضاف السليمان، أنه تم إنشاء منصة تعليمية تفاعلية خاصة بطلاب المدارس على أعلى معايير التقنية الحديثة ذات الجودة العالمية، وتم تكليف فريق عمل من المشرفين التربويين والأكاديميين التعليميين من أصحاب الخبرة في المجال التعليمي لمتابعة منصة المجد التعليمية، ونخبة مميزة من المعلمين والمعلمات للقيام بشرح المنهج المدرسي، ومتابعة تفاعل وأداء الطلاب داخل الصف الافتراضي ومشاركتهم التفاعلية وأداءهم للواجبات والاختبارات التجريبية، والتواصل مع أولياء أمور الطلاب لاطلاعهم على سير العملية التعليمية لأبنائهم، كل ذلك لتفعيل عملية التعلم عن بعد على مدار الساعة.

وأكد أن الشركة ومنسوبيها يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم تعليما متميزاً سواءً حضورياً أو عن بعد، والسعي على تذييل كل العقبات والصعاب فيما يتعلق بالمنصة أمام أولياء أمور الطلاب لتسهيل عملية الدخول على المنصة والاستفادة منها.

ومن جهة أخرى، أوضح “السليمان” أن مدارس المجد الأهلية من المدارس العريقة في التعليم الأهلي، والتي تم افتتاحها منذ عام ١٤٠٨هـ وهي المدرسة الأولى في اختبار القدرات للطلاب بغرب الرياض، والمصنفة ضمن الفئة الأولى لمدارس المنطقة.

وتضم مدارس المجد الأهلية ثلاثة مجمعات تعليمية ( بنين ) ومجمع ( بنات ) لتلبي اختيارات ولي أمر الطالب ضمن مسارات تعليمية متعددة ما بين تعليم أهلي، وتحفيظ قرآن كريم، و دبلوما أمريكية ( منهج أجنبي ) وفصول للموهوبين، وأندية رياضية، وأندية للروبوت، ومواد وأدوات تعليمية مساندة صممت على أحدث طرق التدريس الحديثة وتحت إشراف نخبة من الكوادر التعليمية الخبيرة، كما تمتلك المدارس أسطول من الحافلات الجديدة للنقل المدرسي.