طالبة بالمرحلة الابتدائية تبتكر جهازاً يستشعر سقوط المخيمات بالمشاعر المقدسة

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تمكنت الطفلة «منار أسامة نبيل سنبل» التي تبلغ من العمر 11 عامًا من ابتكار جهاز يستشعر سقوط المخيمات في المشاعر المقدسة أو الأبنية.

ووفقاً لـ”المدينة”، قالت “منار” التي تعد أصغر مبتكرة في منطقة المدينة -الطالبة في بالمرحلة الابتدائية- إنه بعد النظر في التحديات التي تواجه حكومة المملكة في موسم الحج والاستلهام من آلية عمل جهاز إنذار الحرائق قامت بابتكار الجهاز.

وأضافت أن الجهاز عبارة عن جهاز إنذار يستشعر خطر سقوط مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة وهو جهاز حساس للميلان يثبت في أساس المخيم ويقيس نسبة ميلان الأعمدة إن تعرضت للاهتزاز بسبب العوامل الجوية المتقلبة من رياح وأمطار قوية أو بسبب الضعف عمومًا.

وأوضحت أنه عند ميل الحساس بدرجة معيَّنة تحدد من قبل المختصين تصل إشارة من الحساس إلى الجهاز المثبت في رأس المخيم الذي يصدر بدوره صوتًا ينذر القاطنين داخل المخيم لتتم عملية الإخلاء ويمكن دمج إنذار الاهتزاز مع جهاز إنذار الحريق لكن ببرمجة على إصدار صوت يختلف عن إنذار الحريق.

وأكدت أنها شاركت في أولمبياد بادرة ابتكار تحت رعاية إدارة الموهوبات في المدينة.