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حرس الحدود يتولى قيادة قوة الواجب المختلطة «CTF 152» لمكافحة الإرهاب والقرصنة في الخليج

حرس الحدود يتولى قيادة قوة الواجب المختلطة «CTF 152» لمكافحة الإرهاب والقرصنة في الخليج
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 تواصل – فريق التحرير:

استلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية.

وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، كما قام عدد من الدول بالمشاركة من خلال تعيين سفن وطائرات وموظفين لقوة الواجب ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

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