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«التجارة» تضبط 5 كيلو جرام من الذهب داخل منزل عمالة مخالفة في جدة

«التجارة» تضبط 5 كيلو جرام من الذهب داخل منزل عمالة مخالفة في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية تدير معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة بعد عمليات رصد وتحري للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تبين مزاولة العمالة لأنشطة تصنيع المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لمخالفة عدم وجود “دمغة” علامة تجارية

وضبطت الوزارة (5) كيلو جرام من مشغولات الذهب تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تستخدم في سبك العملات المعدنية والجنية السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة والتي بدورها تقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

على صعيد متصل أغلقت الفرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، حيث تمت إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

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