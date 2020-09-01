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«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر سبتمبر.. رابط الاستعلام

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر سبتمبر.. رابط الاستعلام
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر الجاري).

وأوضح “حساب المواطن” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه للتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (أضغط هنا).

شروط الأهلية

والأهلية هي المعايير والشروط التي لابد من توفرها للمتقدم ليصبح مؤهلاً للاستفادة من البرنامج، وتتمثل هذه الشروط في:

-شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي

-معيار الإقامة

-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

طريقة التحقق من نتائج الأهلية

-من قائمة دراسة الأهلية يمكنك معرفة التالي:

-حالة الأهلية (مؤهل، غير مؤهل، لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقاً)

-مؤهل: تنطبق عليك والتابعين إن وجدوا شروط الأهلية الثلاث (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر)

-غير مؤهل: لا تنطبق عليك أو على التابعين ان وجدوا شروط الأهلية الثلاث (الجنسية، الإقامة، تطابق البيانات مع المصادر)

-لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا: تظهر للحالة الآتية:

-لم يكتمل طلب التسجيل للمستفيد قبل آخر موعد للتسجيل من كل شهر.

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