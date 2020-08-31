«الصحة العالمية»: المملكة نموذج للسياسات الحكيمة المتبعة لمنع تفشي «كورونا»

تواصل – وكالات:

أكد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن المملكة العربية السعودية تمثل أنموذجاً للسياسات الحكيمة للسيطرة على العدوى، مشيداً بما قامت به خلال موسم الحج، إذ سمحت لأعداد محدودة بأداء شعائر الحج، واتخذت كافة التدابير اللازمة لحمايتهم كالتباعد الجسدي ووضع الكمامات وإجراءات النظافة والتطهير الواجبة.

وحذر أدهانوم من أن كورونا خطير للغاية وقد يشهد العالم ارتفاعا في عدد الوفيات وحالات الإصابة، وقال إن الفيروس ينتشر بسرعة فائقة، ويطال كافة الأعمار، وأن الانفتاح دون السيطرة على انتشار العدوى يمثل كارثة.

وأعرب عن تفهمه لرغبة الدول في فتح اقتصاداتها وعودة الانتعاش وعودة الطلاب للمدارس والناس للعمل، مشيراً إلى أن هذا الانفتاح مشروط بالسيطرة على العدوى عبر 4 محاور، أولها اتخاذ تدابير لمنع انتشار العدوى في أماكن التجمع، سواء المغلقة كدور العبادة أو المفتوحة كالملاعب ومباريات كرة القدم، وإرجاء أو إلغاء الفعاليات التي تضم تجمعات كبيرة العدد، وثانياً حماية الفئات المستضعفة الأكثر عرضة للخطر كالمسنين والمصابين بأمراض واليد العاملة الأساسية وامتثال الأفراد للتباعد ووضع الكمامات، وتفادي الأماكن المزدحمة والحماية الشخصية وحماية الآخرين وغسل اليدين، وأخيرا العثور على الحالات المصابة وعزلها وعلاجها واقتفاء أثر المخالطين.