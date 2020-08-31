توقعات بخصوص هاتف سامسونج القابل للطي «جالاكسي Z».. المواصفات والسعر

تواصل – وكالات:

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي الثالث القابل للطي، Samsung Galaxy Z Fold 2 في 1 سبتمبر بعد الكشف عنه في حفل إطلاق سلسلة Galaxy Note 20. من المتوقع أن يكون خليفة Galaxy Fold (الذي تم إطلاقه في عام 2019) جهازًا أفضل للطي حيث عالجت سامسونج بعض المشكلات الرئيسية في الهاتف الذكي لجعله أكثر عملية للاستخدام اليومي.

إليك كل ما نعرفه عن Samsung Galaxy Z Fold 2 القابل للطي:

يُقال إن الشاشة قد تحسنت كثيراً، بدلاً من الشاشة التي تحتوي على نسبة عرض إلى ارتفاع غير مثيرة للإعجاب عند الطي، فقد خفضت سامسونج الحواف لجعلها أكثر قابلية للاستخدام عند طي الجهاز. وفقاً للتسريبات، فإن الشاشة الخارجية عبارة عن شاشة Super AMOLED مقاس 6.23 بوصة مع 2260 × 816 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 25: 9. سيأتي الجهاز مع شاشة Infinity-O لإيواء كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

الشاشة الداخلية جديدة ومحسّنة أيضاً. تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيحتوي على شاشة Dynamic AMOLED مقاس 7.6 بوصة 2x مع 2،208 × 1،768 بكسل ومعدل تحديث ديناميكي 120 هرتز. تم تحسين الكاميرا الموجودة على الشاشة الداخلية أيضاً.

ووفقاً للتسريبات فإن الهاتف مزود بأحدث معالج Qualcomm Snapdragon 865+ إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي RAM 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت. أما من الخلف، يميل الجهاز القابل للطي ليشمل كاميرا ثلاثية، وستكون هناك كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل.

وسيتم تثبيت ماسح بصمات الأصابع على الجانب. وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 11 وات.

السعر المتوقع

تم إدراج الجهاز على موقع الشركة على الويب في المملكة المتحدة، بسعر 1799 جنيهاً إسترلينياً (2396 دولاراً)، بحسب ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس.