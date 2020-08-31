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رصد سلالة متحورة جديدة لـ«فيروس كورونا» في إندونيسيا

رصد سلالة متحورة جديدة لـ«فيروس كورونا» في إندونيسيا
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تواصل – وكالات:

أعلن معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية بجاكرتا، أمس الأحد، رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد الحالات، وأظهرت بيانات الصحة الإندونيسية الأحد تسجيل 2858 حالة إصابة جديدة، ووصل إجمالي الحالات إلى 172 ألف إصابة وعدد الوفيات إلى 7343.

ووفقًا لـ”رويترز”، قالت هيراواتي سودويو نائبة مدير المعهد إن الطفرة D614G من الفيروس، «المعدية لكن الأخف تأثيرا»، وُجدت في بيانات تسلسل الجينوم بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

وعُثر أيضا على هذه السلالة، التي تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في فبراير والتي تنتشر في أوروبا والأميركيتين، في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.

مليون إصابة كل 4 أيام عالميًا

عالمياً، تجاوز عدد إصابات كورونا، 25 مليوناً حتى أمس الأحد، في وقت شددت دول عديدة القيود في مسعى لاحتواء تفشي الوباء. ويتم تسجيل مليون إصابة إضافية في العالم كل أربعة أيام تقريبا منذ منتصف يوليو، وفق حصيلة وكالة الأنباء الفرنسية

بينما سجّلت الهند الأحد ارتفاعا يوميا قياسيا في عدد الإصابات بلغ 79 ألف حالة. وجاء ارتفاع عدد الإصابات في الهند التي تعد 1,3 مليار نسمة في وقت خففت الحكومة المزيد من القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمل تخفيف الضغط عن الاقتصاد.

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