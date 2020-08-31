«المجلس الصحي»: المصابون بـ«السمنة» أكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا» بنسبة 47%

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أوضحت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالمصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة 47 % .

كما أوضحت النتائج أن المصاب بالسمنة أكثر عرضة للتنويم في المستشفى بنسبة أكثر من الضعف (113 %). وفيما يتعلق بدخول العناية المركزة والحالات الحرجة، تبين أن المصابين بالسمنة أكثر عرضة من غيرهم لدخول العناية المركزة بنسبة 74 %، وبالنظر إلى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، يتضح أن المصابين بالسمنة أكثر بنسبة 48 %.