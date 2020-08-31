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توقعات الأرصاد لـ«طقس اليوم»: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة

توقعات الأرصاد لـ«طقس اليوم»: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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