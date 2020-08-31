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ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج 2.1 مليار ريال خلال شهر

ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج 2.1 مليار ريال خلال شهر
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي “ساما”، عن ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية يوليو الماضي نحو 1.68 تريليون ريال مقابل 1.678 تريليون ريال بنهاية يونيو السابق له، حيث ارتفعت بقيمة 0.1 في المائة بما يعادل 2.1 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بشكل رئيس من بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج”.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي للمملكة والودائع في الخارج 5.1 في المائة “30.7 مليار ريال”، ليبلغ 633.3 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 602.6 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.

 

 

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