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هل يمكن للمدارس الأهلية الاستفادة من منصة مدرستي؟.. «متحدث التعليم» يجيب

هل يمكن للمدارس الأهلية الاستفادة من منصة مدرستي؟.. «متحدث التعليم» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن منصة مدرستي يمكن أن تستفيد منها المدارس الأهلية أيضا مع المدارس الحكومية.

وقالت الشهري، في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا”: “أن وزارة التعليم وضعت منصة مدرستي لكافة المدارس الحكومية وإن أرادت بعض المدارس الأهلية الاستفادة من المنصة بإمكانها ذلك بالتأكيد”.

يذكر أن منصة مدرستي، تتيح فرصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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