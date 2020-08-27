إزالة محطة وقود و14 محلًا تجاريًا على طريق مكة القديم (صور)

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أعلنت أمانة جدة، مساء اليوم الخميس، أنه تم إزالة محطة وقود و14 محلًا تجاريًا وكشكين تعدى ملاكهم على أراض حكومية في طريق مكة القديم.

وأوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على “تويتر”، أنه تم إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بطريق مكة القديم (كيلو 16) عبارة عن محطة وقود على مساحة 1100م2 و14 محلاً تجاريًا وكشكين.