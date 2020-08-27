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النائب العام يأمر بمراجعة أحكام إعدام صدرت بحق 3 قُصّر

النائب العام يأمر بمراجعة أحكام إعدام صدرت بحق 3 قُصّر
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تواصل – فريق التحرير:

أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب، بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهم علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

وأعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد العواد، في بيان، اليوم الخميس، أن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية. وقال العواد: «هذه التحركات تشكل التزاما حقيقيا بتنفيذ الإصلاحات فعليا وليس فقط على الورق».

وكانت توجيهات عليا قد صدرت في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.

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