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تنبيه مهم من «هدف» لخريجي الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية 

تنبيه مهم من «هدف» لخريجي الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية 
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تواصل- واس:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” شمول برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من السعوديين والسعوديات.

وتأتي هذه الإضافة الجديدة على برنامج “تمهير” نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية في إكساب المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، بالإضافة إلى إسهام البرنامج في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.

واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، لتزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين , وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين, كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.

وحث الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.

ودعا “هدف” الراغبين بالاطلاع على التفاصيل زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال الرابط: Taqat.sa.

 

 

 

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