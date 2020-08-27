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نجران.. إنهاء معاناة رضيع من انسداد معوي أدى إلى إصابته بالجفاف وانتفاخ البطن

نجران.. إنهاء معاناة رضيع من انسداد معوي أدى إلى إصابته بالجفاف وانتفاخ البطن
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تواصل- واس:

أسهم بفضل الله الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران في إنهاء معاناة طفل في الحضانة من انسداد معوي حاد أدى إلى انتفاخ البطن وإصابة الطفل بالجفاف.

وأوضحت صحة نجران أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للطفل وعمل استكشاف للبطن ،حيث اتضح أنه يعاني ضموراً فى الأمعاء وقد تم إصلاحه جراحياً، حيث تحسنت حالته وغادر المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن مستشفى الولادة والاطفال اُجريت فيه خلال النصف الأول من العام الجاري “254” عملية جراحية للأطفال و”507″ عملية في جراحات أمراض النساء. ‏

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