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«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال نهاية الأسبوع على مناطق المملكة

«الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال نهاية الأسبوع على مناطق المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة من (2) إلى(4) درجات مئوية خلال إجازة نهاية الأسبوع على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية.

كما توقع الحصيني في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر” نشاطًا للرياح من متوسطة إلى قوية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه متوقع اليوم الخميس هطول أمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران، وأنَّ الرياح المتوقعة غدًا الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة وشمالها والشرقية والرياض.

وتابع: متوقع الجمعة أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ونجران وجنوب الشرقية، موضحًا أنَّ الرياح السبت ستكون من متوسطة على أجزاء من الشرقية والرياض والساحل الغربي.

وأضاف أنه متوقع يوم السبت هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب الشرقية.

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