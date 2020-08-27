الشرقية.. توجيه بعدم سحب المركبات المخالفة بالمواقف الذكية

تواصل – فريق التحرير:

أكد أمين المنطقة الشرقية مهندس فهد الجبير، أن الأمانة وجّهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية، بعدم سحب المركبات المخالفة، والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات.

وأضاف الجبير: “نحن ضد سحب السيارات بلا شك، وسبق التأكيد أنه غير مقبول أن يحضر إلينا شخص بعائلته، ويعود لموقع سيارته ولا يجدها”.

وأشار أمين المنطقة الشرقية، إلى أنه تم الاستعاضة عن ذلك بغرامة على المخالف، تُسجل مع أجهزة وأنظمة أخرى، وفقا لصحيفة “اليوم”.

جاء ذلك بعد تذمر واستياء عدد من المواطنين من سحب مراقبي شركة “مواقف” لمركباتهم، حيث أكدوا أن ذلك يعتبر مخالفًا لأنظمة المرور في المملكة.