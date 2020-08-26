«الصحة» تنصح مصابي كورونا بثلاثة إجراءات حال ظهور أعراض «ضيق التنفس»

تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، بثلاثة إجراءات ضرورية في حالة ظهور أعراض ضيق التنفس.

وقالت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه في حالة معاناة المصاب بفيروس كورونا المستجد من الشعور بضيق في التنفس، يجب اتباع هذه الإجراءات:

– الحفاظ على هدوئه

– الجلوس بشكل معتدل وإرخاء الكتفين

– التنفس بعمق (الحصول على الشهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء).

وختمت الوزارة بقولها إنه في حالة استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أو زيادتها سوءًا، فعلى المريض التواصل من خلال الرقم الموحد “937”، أو التوجه مباشرة إلى مركز الطوارئ في حالة استمرار الأعراض.