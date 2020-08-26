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لأول مرة.. ورشة دولية تناقش مستقبل «الزراعة العمودية» في المملكة

لأول مرة.. ورشة دولية تناقش مستقبل «الزراعة العمودية» في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، انطلاق الورشة الدولية الأولى عن “مستقبل الزراعة العمودية في المملكة”.

وقال الفضلي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه في إطار جهود الوزارة نحو توطين وتبني التقنيات الزراعية الحديثة؛ افتتحت اليوم الورشة الدولية الأولى عن مستقبل الزراعة العمودية في المملكة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل”.

وأضاف وزير البيئة والمياه والزراعة أن ذلك يأتي بهدف رفع كفاءة القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي؛ وتبادل الخبرات؛ وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال.

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