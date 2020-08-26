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تحديث بيانات 370 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

تحديث بيانات 370 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض
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تواصل – واس:

تمكنت مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من تحديث البيانات الشخصية لـ 370579 حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، منها 355121 طلباً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم، مشيراً إلى أن عملية التحديث الالكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى أكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت خطوات تحديث البيانات إلكترونياً لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي: الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي (هنــا)، بعدها اختيار الملف الشخصي، ثم اختيار تحديث البيانات، ومراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية، وأخيراً إرسال الطلب.

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