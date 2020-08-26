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متحدث «الصحة» يوضح سبب تزايد الإصابات بـ«كورونا» في بعض الدول

متحدث «الصحة» يوضح سبب تزايد الإصابات بـ«كورونا» في بعض الدول
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، سبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول.

وقال “متحدث الصحة” إن تزايد الإصابات بكورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن وزارة الصحة رصدت استقرار وتراجعاً في الحالات الحرجة، لافتا إلى أن المخالط لمصاب مباشرة دون وجود وقاية، عليه حجر نفسه منزليًا لمدة 14 يومًا بغضّ النظر عن أي اعتبارات أخرى كالفحص.

وتابع: أن إصابة الشخص بفيروس كورونا مرتين ما يزال غير مؤكد، مشيراً إلى أن وجود تحليلين إيجابيين للفيروس، أمر مختلف عن إصابة الشخص بالمرض مرتين، ولا بد من التنبه للفرق بين الحالتين.

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