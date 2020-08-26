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مصادر: إيقاف إيصال الخدمات لمساكن دون صكوك شرعية في 16 مدينة

مصادر: إيقاف إيصال الخدمات لمساكن دون صكوك شرعية في 16 مدينة
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعةعن صدور تعليمات تقضي بإيقاف إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في عدد من المدن والمحافظات.

ووفقاً لـ”عكاظ” أوضحت المصادر أن القرار يشمل كل من مدن ومحافظات الرياض، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط، والقطيف.

وشدد القرار على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.

وأشارت إلى أن إيصال الخدمات – بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية – يكون إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة وفق ضوابط واشتراطات – تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية – تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض.

واستند التنظيم الجديد إلى الضوابط والاشتراطات لإيصال الخدمات للمساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميم تلك الضوابط والاشتراطات على البلديات الفرعية في المدن والمحافظات المحددة، وشددت على أن إيصال خدمة لمنزل بلا صك لا يعني أن المنزل ملك لصاحبه.

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