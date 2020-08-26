ما حُكم خروج الموظف من العمل قبل انتهاء الدوام؟.. الشيخ «المصلح» يوضح

تواصل- فريق التحرير:

أوضح أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، حُكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام.

وقال المصلح خلال لقائه في برنامج «يستفتونك» على قناة “الرسالة” الفضائية، إنه لا يجوز للموظف في الجهات العامة أو الخاصة، أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل، ولا يعتذر بزعم أنه لا يوجد عمل.

وأكد على الالتزام بما اقتضاه العقد، وعدم الخروج عنه إلا بإذن من أصحاب العمل ذوي الصلاحية.

وأوضح أن الموظف سواء في الجهات العامة أو الخاصة ارتبط بعقد له مقتضيات، منها مباشرة العمل على النحو الذي تمَّ الاتفاق عليه، مؤكدًا أن الإخلال بذلك يعد نقصًا في الأمانة.