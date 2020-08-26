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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

5 خطوات لإضافة الأبناء في حساب ولي الأمر بتطبيق «توكلنا»

5 خطوات لإضافة الأبناء في حساب ولي الأمر بتطبيق «توكلنا»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” 5 خطوات لإضافة الأبناء في حساب ولي الأمر بالتطبيق.

وأشار التطبيق إلى أن الخطوات تتمثل في:

-الدخول إلى موقع أو تطبيق “توكلنا” عبر الرابط التالي( أضغط هنا)

-الدخول من حساب ولي الأمر

-الضغط على أيقونة “حسابي”

الضغط على أيقونة “الأفراد والمكفولين

-إضافة الأبناء.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في تطبيق “توكلنا” يتم من خلال منصة أبشر، حيث يعتبر التطبيق من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الصحة للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه وغيرها من الخدمات، كما يمكن من خلاله الدخول إلى منصة مدرستي التي خصصتها وزارة التعليم للدراسة عن بعد.

 

 

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