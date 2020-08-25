توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية وغبار على عدة مناطق و3 مدن تسجل أعلى حرارة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

كما تشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى الباحة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تسجل أبها 19 مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.