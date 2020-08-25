الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مؤشر الأسهم يُغلق منخفضاً بتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال

مؤشر الأسهم يُغلق منخفضاً بتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال
0

تواصل- واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 19.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7938.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصافي، ووفرة، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، والإعادة السعودية، وسوليدرتي تكافل، وبروح للتأمين، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.30%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، ودار الأركان، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 221.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.44 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

 

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من سفارة المملكة بكوريا الجنوبية بشأن إعصار «بافي»

تنبيه مهم من سفارة المملكة بكوريا الجنوبية بشأن إعصار «بافي»

«سكني» يطلق خدمة التنازل عن الدعم بين الزوجين

«سكني» يطلق خدمة التنازل عن الدعم بين الزوجين

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية حرس الحدود على رتبة جندي

إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية حرس الحدود على رتبة جندي

مصادر تكشف عن الفئات المستثناة من خدمات برنامج «العمل المرن»

مصادر تكشف عن الفئات المستثناة من خدمات برنامج «العمل المرن»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>