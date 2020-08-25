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توجيه عاجل من أمير مكة بشأن المواقع الصناعية المخالفة

توجيه عاجل من أمير مكة بشأن المواقع الصناعية المخالفة
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تواصل – واس:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات ، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء.

كما أقرّ سموه بتشكيل لجان ممثلة في الأمانات، والشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات من جميع محافظات المنطقة تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية.

وأكد سمو أمير منطقة مكة المكرمة ضرورة تضافر جهود الجهات ، وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء ، مشدداً سموه في الوقت ذاته على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.

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