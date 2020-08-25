مصادر تكشف عن الفئات المستثناة من خدمات برنامج «العمل المرن»

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كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول الفئات المستثناة من الاستفادة من خدمات برنامج “العمل المرن”.

ووفقاً لـ” عكاظ”، أوضحت المصادر أنه لا يمكن للعامل «عن بعد»، الاستفادة من خدمات البرنامج، إضافة إلى عدم أحقية من استحق على «تقاعد» أو «تقاعد مبكر» الاستفادة من البرنامج.

وأشارت المصادر إلى عدم أحقية المستفيدين من «ساند» من الحصول على خدمات البرنامج أيضا، إلى جانب إلزام المنشآت الراغبة في توظيف سعوديين، تحت بند «عمل مرن» بتخصيص وظيفتين كحد أدنى ضمن البرنامج.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الحالية لا توجد بها عروض أو تقديم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني، إذ تقتصر خدمات البرنامج حاليا على قيام الشركات بإرسال عروض الوظائف، وتمكين الأفراد من التواصل مع المنشآت بالخارج، وعند اتفاقهم خارج منصة البرنامج، يتم إرسال العقد عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج للموافقة عليه بين الطرفين، إضافة إلى بناء ملف شخصي للأفراد يحتوي على المعلومات الشخصية والخبرات العملية.