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«النمر» يحذر: ارتفاع «الدهون الثلاثية» يسبب ضيق شرايين القلب

«النمر» يحذر: ارتفاع «الدهون الثلاثية» يسبب ضيق شرايين القلب
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين من إهمال ارتفاع الدهون الثلاثية، مؤكداً أن ارتفاعها يزيد من نسبة حدوث ضيق شرايين القلب.

وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “‏لا تُهمِل ارتفاع الدهون الثلاثية، فارتفاعها يزيد من نسبة حدوث ضيق شرايين القلب وإذا زادت عن 800 ملغ/ مل فمن الممكن أن تسبب التهاب البنكرياس الحاد أو انسداد أحد شرايين الشبكية في العين”.

وتابع “النمر” موضحاً أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية يكون أقل من 150 ملغ/مل.

تجدر الإشارة إلى أن الدهون الثلاثية هي مادة دهنية مكونة من 3 أحماض يرتبط بكل منها جزيء الكولسترول، ويتم الحصول عليها من الغذاء أو يتم تركيبها في الكبد، وينقلها الدم إلى جميع الخلايا في الجسم حتى يتم استخدامها كمصدر للطاقة، في حين يتم الاحتفاظ بالفائض في الجسم.

وتوصي الجمعية الأمريكية للقلب أن يجري كل شخص يبلغ من العمر 21 سنة وأكثر فحص للدهون الثلاثية أو ما يسمى” باللوحة الدهنية” كل 5 سنوات على الأقل.

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