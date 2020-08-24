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عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تُنهي القبول في ٨٥ برنامجًا للعام الدراسي الجديد

عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تُنهي القبول في ٨٥ برنامجًا للعام الدراسي الجديد
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تواصل – واس:

أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إجراءات القبول في برامجها لهذا العام ١٤٤٢هـ، إذ جرى قبول ٧٠٧ من الطلاب والطالبات في البرامج الأكاديمية، وقبول ١٠٠٠ طالب وطالبة في البرامج المدفوعة، بزيادة ١٢% عن العام الماضي.

وأكد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، حرص العمادة في خطتها المستقبلية على التعاون مع الأقسام العلمية من أجل استحداث عدد من البرامج البينية المشتركة بين الكليات والأقسام العلمية، وكذلك التوسع في القبول عن طريق إتاحة الفرصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المقبولين، إضافة إلى إعادة النظر في شروط القبول في البرامج، مشيراً إلى أن عدد البرامج التي تم القبول فيها هذا العام بلغت ٨٥ برنامجًا تنوعت ما بين برامج الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، وشملت ١٩ برنامجًا تم القبول فيها لأول مرة، إضافة إلى إتاحة القبول للطالبات في برنامج ماجستير الأنظمة (أكاديمي).

وأضاف أنه الجامعة أقرّت عددًا من البرامج التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومتطلبات سوق العمل، ومن أبرز تلك البرامج الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري، والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والأمن السيبراني، إضافة إلى برامج الماجستير في السياسات التربوية واضطراب التوحد واللغة العربية والإعلام، واتصال الأزمات، والإعلام السياحي، وكذلك الطاقة المتجددة والبيئة.

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