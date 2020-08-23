«التعليم» تحدد مهام المعلم في منصة «مدرستي».. إنجاز وبيئة محفزة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة التعليم دور المعلم في منصة مدرستي، حيث يسهم المعلمون في صناعة بيئة محفزة للتعليم، وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب.
وفصلت وزارة التعليم دور المعلم كما يلي:
– الاطلاع على محتوى المنصة وأدواتها
– التفاعل وصناعة بيئة محفزة للتعليم
– تعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب
• قبل بدء التعليم الإلكتروني
– يختار الجدول الدراسي والحصص التي يرغب في تحضيرها
– يتابع البدائل المتاحة للعملية التعليمية
– يحدد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي للطلاب
• بعد بدء التعليم الالكتروني
– يحدد المعلم الواجبات والاختبارات
– يفعل الأنشطة التعليمية
– يقيم الطلاب إلكترونيا وورقيا
#فيديو|
دور المعلم في#منصة_مدرستيصناعة بيئة محفزة للتعليم، وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب.pic.twitter.com/jYSUYQfdDe
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)August 23, 2020