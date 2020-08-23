«التعليم» تحدد مهام المعلم في منصة «مدرستي».. إنجاز وبيئة محفزة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم دور المعلم في منصة مدرستي، حيث يسهم المعلمون في صناعة بيئة محفزة للتعليم، وتعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب.

وفصلت وزارة التعليم دور المعلم كما يلي:

– الاطلاع على محتوى المنصة وأدواتها

– التفاعل وصناعة بيئة محفزة للتعليم

– تعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب

• قبل بدء التعليم الإلكتروني

– يختار الجدول الدراسي والحصص التي يرغب في تحضيرها

– يتابع البدائل المتاحة للعملية التعليمية

– يحدد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي للطلاب

• بعد بدء التعليم الالكتروني

– يحدد المعلم الواجبات والاختبارات

– يفعل الأنشطة التعليمية

– يقيم الطلاب إلكترونيا وورقيا