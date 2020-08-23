الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الإسكان يشدّد على ضرورة إنجازها وتسليم مشاريع «سكني» في الأوقات المحدّدة

وزير الإسكان يشدّد على ضرورة إنجازها وتسليم مشاريع «سكني» في الأوقات المحدّدة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس، المشاريع السكنية ضمن برنامج «سكني» التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين في منطقة عسير، ووقف على سير العمل فيها واطّلع على مستوى إنجازها والتقى بالقائمين عليها، مشدّداً على ضرورة إنجازها وفقاً للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لتسليمها للأسر المستفيدة، فيما سلّم الحقيل عدداً من الأسر المستفيدة وحداتها السكنية ضمن المرحلة الأول لمشروع «واحة الخميس» الواقع في محافظة خميس مشيط.

وزار وزير الإسكان مشروع إسكان «تلال أبها» الواقع شمال مدينة أبها ويوفّر 1243 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 577 ألف ريال، ويمتد على مساحة 1.023.100 م2، وكذلك مشروع «تلال الخميس» في ضاحية السديم بمحافظة خميس مشيط ويوفّر 816 شقة بأسعار تبدأ من 357 ألف ريال، ويمتد على مساحة 83.157 م2، وكذلك مشروع «واحة الخميس» الذي يمتد على مساحة 928.760 م2 في ضاحية السديم أيضاً ويوفّر 1041 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 540 ألف ريال، وكذلك زار مشروع «الخميس جاردن 1» الذي يوفّر 1344 شقة بأسعار تبدأ من 274 ألف ريال ويمتد على مساحة 141 ألف م2.

وأكد الحقيل خلال جولته التفقدية أن وزارة الإسكان وعبر برنامج «سكني» تحرص على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي رغبات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن المشاريع السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تعدّ واحدة من أكثر الخيارات المفضّلة لدى المستفيدين، ويعكس ذلك نسب الحجوزات المتقدّمة وتواصل الإقبال عليها، مبيّناً أن ذلك يحفّز على ضخ المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة من حيث الوحدات السكنية ذات الجودة والأسعار المناسبة، والمرافق الخدمية اللازمة لإيجاد أسلوب حياة شامل يلبّي تطلّعات جميع المواطنين.

وأشاد وزير الإسكان بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة عسير والبالغة حتى الآن 4 مشاريع توفّر أكثر من 4400 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

 

مواد ذات صلة

تعرّف على نبات «السنوت».. مواطن ينجح في زراعته بـ«جازان» ويكشف عن أهم فوائده الصحية

تعرّف على نبات «السنوت».. مواطن ينجح في زراعته بـ«جازان» ويكشف عن أهم فوائده الصحية

«مدني عسير» ينتشل جثة شاب غرق في “غدير المحتطبة” ( صور)

«مدني عسير» ينتشل جثة شاب غرق في “غدير المحتطبة” ( صور)

توقعات بهطول أمطار على «عسير».. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

توقعات بهطول أمطار على «عسير».. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

«الزراعة»: ارتفاع أعداد الأراضي المؤجرة لمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.. وهذه المنطقة تتصدر

«الزراعة»: ارتفاع أعداد الأراضي المؤجرة لمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.. وهذه المنطقة تتصدر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>