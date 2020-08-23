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ولي عهد الكويت: لا يوجد أي شخص فوق القانون.. والتسريبات تهدف لشق الصف الوطني

ولي عهد الكويت: لا يوجد أي شخص فوق القانون.. والتسريبات تهدف لشق الصف الوطني
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تواصل- فريق التحرير:

قال نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون.

وأضاف في كلمة له اليوم الأحد، أنه ليس مقبولا تصوير الكويت بأنها بؤرة للفساد، مؤكداً أن الدولة ستواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم.

وأوضح أن الجميع مسؤول ولا يوجد أي شخص فوق القانون، مشدداً أن على السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل لتصحيح المسار.

وأشار إلى تسريبات من “جهات أمنية” تهدف إلى “شق الصف الوطني”، مشدداً على ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه “المواد الضارة بالوطن”.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد عن ثقته بأن “شعب الكويت لن تنطلي عليه مثل هذه الأمور”، مذكّراً بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حذر مراراً من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

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