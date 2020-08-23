تعرّف على نبات «السنوت».. مواطن ينجح في زراعته بـ«جازان» ويكشف عن أهم فوائده الصحية

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رغم صعوبة زراعته جنوب غرب المملكة، إلا أن المواطن عوض العدواني أصر على إنتاج نبات “السنوت” منذ 6 سنوات، نظير ما تجد هذه النبتة من طلب واسع، وفوائد صحية جيدة، لا سيما وأن زراعتها تتم بين أراض جبلية مناسبة محلياً لزراعتها.

واكتسب “العدواني” تجربة مميزة في إنتاج نبات السنوت البلدي “اليانسون”، أو كما يسميه أهالي منطقة عسير “الشمر أو الحبة الحلوة”، بحسب “العربية”.

ويقول المزارع: “السنوت أو الشمار من النباتات العشبيّة التي تنتمي للفصيلة الخيميّة، ويُزرع هذا النبات بكثرة في سوريا والهند، وينتشر استخدامه في معظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط كالمغرب العربيّ، ووادي النيل، وبلاد الشام”.

وتابع العدواني: “تحتوي الحبة الحلوة على الكثير من الزيوت الطيّارة مثل زيت ألفا وزيت فينشون المسؤول عن الفوائد الطبية وزيت الليمونين المسؤول عن الرائحة التي تميّز الحبة الحلوة، كما تحتوي أيضاً على عدة فيتامينات مثل فيتامين (أ) وفيتامين (ج) وفيتامين (ب)، والفسفور والكبريت والبوتاسيوم والكالسيوم وحامض الأنيسيك والمعادن، وتستخدم الحبة الحلوة في الطهي وتدخل في العديد من المجالات الطبية”.

وأضاف أن الكثيرين يهتمون باقتناء “السنوت” نظير علاجه لأعراض القولون وأمراض النساء ويستخدم كمنقٍ وطارد للسموم، بحسب ما يؤكده الطب البديل في ذلك.