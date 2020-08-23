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خبراء: توقعات بارتفاع أسعار النفط لـ50 دولارًا مع نهاية 2020

خبراء: توقعات بارتفاع أسعار النفط لـ50 دولارًا مع نهاية 2020
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولاراً مع نهاية 2020، مرجعين ذلك لالتزام دول «أوبك +» بخفض الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقد في أبريل الماضي.

ووفقًا لـ«عكاظ»، فقد شدد الخبراء على أهمية مواصلة خطط خفض الإنتاج لإنعاش الأسعار بما يحقق المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة في الوقت نفسه.

وقال الخبير النفطي سداد الحسيني: «استهلاك النفط في الأسواق العالمية ارتفع إلى 93.4 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو الماضي، بينما لم يتجاوز الإنتاج حاجز 88.7 مليون برميل يومياً، وذلك على خلفية قرار دول «أوبك +» على خفض الإنتاج لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار، والمملكة ساهمت كثيراً في التوصل إلى الاتفاق مع الدول من خارج أوبك، وأتوقع انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، نظرا لوجود التزام لدى الدول المنتجة للنفط «أوبك +»، بحيث يصل سعر البرميل إلى 50 دولاراً مع نهاية العام الحالي».

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي، أنه توجد إشارات مشجّعة بخصوص تعافي الطلب على النفط في الأسواق العالمية، إضافة لعودة الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي بعد إغلاقه لمدة تجاوزت 3 أشهر بسبب جائحة كورونا. وأشار إلى أن وصول سعر النفط لأكثر من 40 دولاراً للبرميل عنصر إيجابي، خصوصا أن الأسعار تهاوت لأقل من 30 دولاراً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ جراء إغلاق الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، متوقعاً ارتفاع الطلب على الذهب الأسود خلال الربع الأخير من 2020، ما يدعم تعافي الأسعار بشكل واضح.

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