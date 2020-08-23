متحدث «أمانة جدة» يكشف تفاصيل إزالة قصر أفراح غير مُرخص في «بريمان»

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أكد متحدث أمانة جدة محمد البقمي، أنه تمت إزالة قصر أفراح بسبب بنائه دون ترخيص على أرض حكومية في بريمان، بعد أن أوهم صاحب مخالفة التعدي المراقبين بأنه مجرد سور خارجي على أرض.

وأوضح متحدث أمانة جدة، أن الموقع كان عبارة عن سور بارتفاع أكثر من 3 أمتار وعليه عداد كهرباء – وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأضاف: كانت أعمال بناء القاعة تتم داخل السور الذي كان يغطي كامل منطقة العمل، ولذلك لم يلاحظ مراقب المنطقة المخالفة، فضلاً عن تكثيف العمل في أوقات الإجازات، مشيراً إلى أنه بعد إزالة جزء من السور جرت ملاحظة التعدي وتمت الإزالة.