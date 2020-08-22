«الموارد البشرية»: التقرير الطبي شرطاً للعمل عن بُعد

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذين سيعملون عن بعد يجب أن يكون لديهم تقرير طبي يفيد عن حالتهم.

وقال “الهزاني” في مداخلة على قناة “الإخبارية” أن من هذه الفئات من تجاوزت أعمارهم 65 عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد، والقلب، ونقص المناعة الوراثي أو المكتسب، والسمنة المفرطة والسكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي والتليف الكبدي.

وشدّد الهزاني على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومن أهمها التباعد واستخدام المعقمات، وأن الموظفين سيحضرون للعمل وفق نظام الدوام المرن المعلن.