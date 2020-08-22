«متحدث التعليم»: عودة نصف مليون معلم لاستئناف رحلة التعليم غدًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن قرابة نصف مليون معلم ومعلمة يستعدون لاستئناف العملية التعليمية، غدًا الأحد.

وأضافت الشهري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة سيعودون للعمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، على أن يحضروا يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة، وفقا لما يتم تحديده من قبل قائدي المدارس.

وأضافت أن “العديد من المعلمين بدؤوا بالفعل مباشرة أعمالهم وإعداد الجداول الدراسية، مؤكدة أنه تم إنجاز 30% من الخطط الخاصة بعملية التعليم عن بُعد قبل مباشرة العمل بشكل رسمي”.

وتابعت متحدث التعليم أن المهام الموكلة للمعلمين على منصة “مدرستي” تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

وذكرت الشهري، أن الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة “مدرستي”، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب المعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها ومباشرة أعمالهم عن بعد.